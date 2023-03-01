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Факты / Україна

РФ ударила по Сумщине из РСЗО – СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
РФ ударила по Сумщине из РСЗО – СМИ
Фото: Depositphotos

В Сумах слышны звуки взрывов.

При этом в области тревогу не объявляли.

Паблики пишут, что Сумщина находится под обстрелом РФ из РСЗО.

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Но официальной информации пока нет.

Напомним, что сегодня вечером в Полтавской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Известно, что российская ракета была выпущена по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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