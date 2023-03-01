РФ ударила по Сумщине из РСЗО – СМИ
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Сумах слышны звуки взрывов.
При этом в области тревогу не объявляли.
Паблики пишут, что Сумщина находится под обстрелом РФ из РСЗО.
Сейчас смотрят
Но официальной информации пока нет.
Напомним, что сегодня вечером в Полтавской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Известно, что российская ракета была выпущена по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.