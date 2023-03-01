Тотальная “прослушка” и новая волна обысков: оккупанты усиливают репрессии в Мариуполе

Март, 01 в 11:52

Во временно оккупированном Мариуполе россияне пытаются не допустить передачи информации украинской власти, поэтому анонсировали тотальное прослушивание телефонов “бюджетников”.

Для этого им приказали предоставить свои персональные телефоны для установки “жучков”, то есть специальной программы для прослушивания разговоров, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупационный режим также установил оборудование для контроля за интернет-трафиком.

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— Одновременно увеличилось количество патрулей на улицах, и от наших источников поступила информация об очередной запланированной волне зачисток и обысков по секторам с привлечением Росгвардии, — отметил Андрющенко.

Тотальное прослушивание и контроль трафика, анонсированные оккупантами, выглядят как сложный технический процесс, поэтому он дал несколько советов по мерам безопасности:

избегать слов-триггеров: война, “СВО”, Украина, Путин, х#ло, орки, оккупанты, военные, колонны, техника и т.п., поскольку вряд ли кто-то будет слушать все разговоры, “но настроить систему для автоматического старта по определенным словам возможно”;

постоянно чистить гаджеты (переписку, фото и видео), особое внимание к Viber, потому что у россиян здесь есть программа, которая восстанавливает переписку даже после ее удаления;

для контакта с Украиной, если есть такая возможность, использовать второй (другой) телефон или гаджет, желательно без прямого входа в сеть мобильного оператора, в качестве роутера можно использовать основной телефон.

Источник: Петро Андрющенко