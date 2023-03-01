В Борисполе с рельсов сошел поезд, движение транспорта ограничено — мэр
На одном из переездов в Борисполе (Киевская область) сошел с рельсов грузовой поезд.
Об этом сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко.
В связи с происшествием в районе аварии ограничено движение других поездов и автомобилей.
— На переезде на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. Выбирайте альтернативные пути движения, — говорится в сообщении Telegram-канала Borik-официальные новости, ссылку на который разместил на своей странице городской голова.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие во время аварии.
Отметим, в этот же день, 1 марта, в Греции произошла масштабная авария, когда столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате аварии погибли по меньшей мере 38 человек, еще 66 человек получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский уже передал греческому народу и президенту глубокие соболезнования в связи с аварией.
Сейчас Министерство иностранных дел Украины выясняет, есть ли украинские граждане среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Греции.
Фото: Borik — офіційні новини