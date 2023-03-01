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Факты / Україна

В Кременчуге раздались взрывы во время воздушной тревоги

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Полтавской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Об этом пишут паблики. Информация пока не подтверждена.

Уточняется, что громко в Кременчуге.

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Воздушная тревога, север и восток Украины. Пуск ракет с Ту-22 (3 самолета), направление – Полтавская область. Будьте осторожны и пользуйтесь укрытиями, пишет паблик Інформаційний супротив.

Военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на WarMonitor сообщил, что предварительно было запущено две Х-22. Но одна цель оказалась фальшивой.

Все очень быстро, потому что ракеты сверхзвуковые, ~4000 км/ч, написал он.

Напомним, что в районе Кременчуга Полтавской области прогремели мощные взрывы во время сигнала воздушной тревоги. Там было сбито до пяти вражеских беспилотников

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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