В Кременчуге раздались взрывы во время воздушной тревоги
В Полтавской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.
Об этом пишут паблики. Информация пока не подтверждена.
Уточняется, что громко в Кременчуге.
– Воздушная тревога, север и восток Украины. Пуск ракет с Ту-22 (3 самолета), направление – Полтавская область. Будьте осторожны и пользуйтесь укрытиями, – пишет паблик Інформаційний супротив.
Военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на WarMonitor сообщил, что предварительно было запущено две Х-22. Но одна цель оказалась фальшивой.
– Все очень быстро, потому что ракеты сверхзвуковые, ~4000 км/ч, – написал он.
Напомним, что в районе Кременчуга Полтавской области прогремели мощные взрывы во время сигнала воздушной тревоги. Там было сбито до пяти вражеских беспилотников
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.
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