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Факты / Україна

В Крыму сразу в трех городах раздались взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

Сразу в нескольких городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

В частности, как сообщают местные паблики, звуки взрывов слышали жители Ялты, Гурзуфа и Бахчисарая.

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Официального подтверждения информации пока нет, как и сообщений о причинах взрывов, а также о разрушениях.

Напомним, что ночью 1 марта в Евпатории раздались взрывы.

А вчера в эфире радиостанций Крыма было объявление о воздушной тревоге.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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