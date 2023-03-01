В Крыму сразу в трех городах раздались взрывы
Требует проверки
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Сразу в нескольких городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы.
В частности, как сообщают местные паблики, звуки взрывов слышали жители Ялты, Гурзуфа и Бахчисарая.
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Официального подтверждения информации пока нет, как и сообщений о причинах взрывов, а также о разрушениях.
Напомним, что ночью 1 марта в Евпатории раздались взрывы.
А вчера в эфире радиостанций Крыма было объявление о воздушной тревоге.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 371-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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