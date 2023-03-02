Война РФ против Украины спровоцировала глобальный мировой кризис – Боррель

Март, 01 в 22:07

Война против Украины, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным, привела к замедлению мировой экономики и подтолкнула кризисные явления во всем мире, включая резкое повышение цен на энергию, продовольственную опасность и глобальный долговой кризис.

Об этом в Дели во время бизнес-форума Индия-Европа: партнеры для будущего роста с участием представителей G20 заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

– Каким мы видим мир сегодня? Начнем с очевидных вещей. Первая вещь, которую мы видим, – это война. Это война России против Украины, разрушившая порядок, основанный на правилах, ударила по мировой экономике и нашей глобальной безопасности. Второе, что мы видим, – все превращается в оружие, даже те факторы, которые мы раньше использовали для сближения, – инвестиции, энергетика, миграция. Есть силы, которые используют их в качестве инструментов против других. Мы видим, что мировая многосторонняя система находится в кризисе, что силовая политика и недоверие между главными игроками оказывают давление на ООН, G20, ВТО и другие организации. Будем надеяться, что мы сможем ответить на некоторые из них на встрече G20. Мы становимся перед геополитическими вызовами, – добавил Боррель.

Он отметил, что российская агрессия спровоцировала рост цен на энергию, что привело к большим изменениям, в частности в ЕС, ранее на 40% зависевшему от импорта российского газа, а для некоторых стран-членов такая зависимость достигала 100%.

Сейчас смотрят

– Мы извлекли урок, что поставщик может проявить собственные стратегические намерения, и что природа режима, царящая у поставщика, действительно имеет значение. Мы были вынуждены предпринять важные шаги, чтобы освободиться от этой зависимости, и мы добились успеха. К примеру, Германия сократила свою зависимость от российского ископаемого горючего до нуля. В рекордное время, – подчеркнул высокий представитель ЕС.

По его словам, эти тенденции заставляют уделять больше внимания “зеленой” трансформации и переходу к возобновляемым источникам энергии, включая энергии солнца, ветра и зеленого водорода. При этом ЕС и его партнеры по G7 будут прилагать усилия, чтобы процесс такого перехода на возобновляемые источники был справедливым и доступным для развивающихся стран.

Еще одним следствием российской агрессии против Украины, заметил Боррель, стало замедление мировой экономики. По данным Всемирного банка, в прошлом году глобальный рост зарегистрирован на уровне 1,7%, что недостаточно. Высокие цены на энергию и продовольствие подтолкнули к рекордным показателям инфляции, которая сейчас составляет 9% в мире и до 70% в некоторых странах, например, в Турции и Аргентине.

— Развивающиеся страны были тяжело поражены, сначала – пандемией, а сейчас – долгами. Рост процентных ставок и долги: за всем этим стоит только одна ответственная персона – это та же, которая начала войну, – сказал Боррель, добавив, что “ключевая проблема сейчас – это долговая стабильность”.

Он отметил, что сейчас ЕС “очень занят” войной в Украине, но при этом не забывает о проблемах в остальном мире, для которого остается крупнейшим экономическим и гуманитарным донором. Это отражает геополитическую позицию ЕС, который стремится укрепить свое геополитическое влияние на благо для всего мира.