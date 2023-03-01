Война в Украине должна стать последней для российской империи: итоги Мюнхенской конференции по безопасности

Март, 01 в 13:36

Как победить Россию и что делать с ней дальше, чтобы предотвратить новую войну в будущем — это были главные темы, которые обсуждались во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Сейчас США и большинство членов ЕС понимают, что они должны хорошо вооружить Украину, чтобы она могла вернуть границы 1991 года. Мировые эксперты рассказали Фактам тижня, каким видят наше будущее.

— Совершенно очевидно, что Путин будет воевать до того момента, пока не произойдет одна из двух вещей. Он достигнет на поле боя того, что планировал. Или он проиграет на поле боя. Я не думаю, что будут какие-то переговоры, договоренности. Я думаю, что это будет критический год, — считает посол США в России (2011-2014) Майкл Макфол.

2023 год должен стать критическим именно в контексте поставок оружия, поскольку от него зависит большое контрнаступление ВСУ.

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— История поставок западного оружия в Украину выглядит как “нет, нет, нет”, а потом — “да”. Украина получит истребители. Дело будет лишь в том, как наладить кооперацию с партнерами и взгляд на то, как Украина будет защищать свое воздушное пространство, — отмечает британский профессор, историк и журналист Тимоти Эш.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал свое мнение относительно дат большого контрнаступления:

— Когда мы будем готовы, союзники примут те временные рамки, которые определит Украина, а мы их определим с учетом наличия необходимого оружия и бригад.

Американские генералы более красноречивы в своих прогнозах. На полях украинского ланча в Мюнхене, традиционно организованного Фондом Виктора Пинчука, они объясняют, что контрнаступление зависит не только от брони и авиации.

— Контрнаступление больше всего зависит от всех элементов, которые нужны ВСУ и которыми мы можем их обеспечить, тех средств и оружия для маневренной войны, чтобы прорвать российскую оборону. И это нелегко. Потому что это не только танки и самолеты. Это куча спецтехники и электронные средства, средства коммуникации, логистика, боеприпасы, медикаменты. Я считаю, что всем этим ВСУ могут быть обеспечены в начале лета, — сказал генерал Вооруженных сил США, директор ЦРУ (2011-2012) Дэвид Петреус.

Если большое контрнаступление начнется летом, то означает ли это, что война в Украине закончится до конца 2023 года? Этот оптимистический сценарий был бы воплощен в жизнь, если бы глобальная архитектура безопасности зависела только от Западного мира. На самом деле все не так просто.

— Мировой порядок безопасности будет другим, потому что мы имеем новую суперсилу — Китай и такие страны, как Индия и Турция, которые тоже хотят такого статуса. И здесь возникает вопрос, как организовать новые отношения в мире между государствами, где есть несколько больших сил, — объясняет Тимоти Эш.

Так называемые мирные инициативы Китая большинство экспертов расценивают не как стремление к миру в Украине, а как возможность усилить свои геополитические позиции и ослабить лидерство США.

— Китай, Индия и Турция не то чтобы поддерживают Россию, они ей не мешают. Они хотели бы быть в этой войне, в том случае, если Украина точно проиграет, — считает Эш.

Поэтому отношения Запада с глобальным Югом и победа Украины над Россией напрямую связаны в контексте того, каким будет новый мировой порядок. То есть наши западные партнеры понимают, если дать Путину выиграть или хотя бы не проиграть, вся мировая безопасность посыпется как домино. Это заставило НАТО по-другому смотреть на мировой порядок безопасности.

— Проделана невероятная работа для того, чтобы НАТО было единым, за исключением некоторых стран вроде Венгрии и Турции. Но я думаю, что сейчас нам надо переосмыслить свою военную эффективность и производство оружия. Задачей на 2023-й будет не политическое единство, а милитаристская эффективность, — подчеркнул Эш.

Еще один вызов, с которым столкнется цивилизованный мир в 2023 году — это исключение России из глобальных организаций по безопасности.

— Нужны кардинальные изменения в ООН, потому что Россия как член Совбеза нарушает все международные правила, и там нужны кардинальные изменения. Мы над этим работаем. Дипломатия — это процесс, — считает Андреа Калан, официальный представитель Госдепартамента США.

Однако дальше возникнут еще более острые вопросы: что делать с Россией в случае ее поражения, с кем вести переговоры в ядерном государстве и выстраивать отношения?

— Нет другого варианта, как после поражения РФ вернуться к холодной войне, к политике сдерживания. Я не думаю, что есть какие-то варианты договоренностей с Путиным плюс мы должны сдерживать российскую мощь до тех пор, пока не произойдут внутренние изменения в России. Эта стратегия работала во время холодной войны и это заняло десятки лет, — говорит Майкл Макфол.

Российский оппозиционер Гарри Каспаров объяснил, о каких внутренних изменениях в РФ идет речь: