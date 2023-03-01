Оставили без света и не дают продавать зерно: на Донбассе оккупанты оказывают давление на гражданских

Март, 01 в 18:44

На временно захваченных территориях Луганской области оккупанты не дают местным фермерам реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Как следствие зерно портится.

Об этом сообщает Генштаб.

– Вместе с тем, на временно занятых территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лето-осень 2022 года. Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке, — говорится в сообщении.

Кроме того, так называемые “оккупационные власти” на неофициальном уровне запретили всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Поэтому украинские аграрии в отчаянии от больших потерь собранного урожая.

Сейчас смотрят

Также в Мангушском районе Донецкой области оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, из-за ограничения подачи электроснабжения в дома. Захватчики уничтожили электроопору и в населенном пункте на несколько дней исчезло электроснабжение.