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Факты / Україна

Количество ликвидированных в Украине российских оккупантов достигло более 150 тысяч — Генштаб

Бедрак Виктория, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже 150 605 своих военных, из них 715 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 02.03.23:

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  • танков – 3397 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин – 6658 (+20) ед.;
  • артиллерийских систем – 2398 (+5) ед.;
  • РСЗО – 480 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 247 (+0) ед.;
  • самолетов – 300 (+0) ед.;
  • вертолетов – 288 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3);
  • крылатых ракет – 873 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5264 (+7) ед.;
  • специальной техники – 230 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 372-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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