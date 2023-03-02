Количество ликвидированных в Украине российских оккупантов достигло более 150 тысяч — Генштаб

Март, 02 в 9:01

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже 150 605 своих военных, из них 715 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 02.03.23:

Сейчас смотрят

танков – 3397 (+2) ед.;

боевых бронированных машин – 6658 (+20) ед.;

артиллерийских систем – 2398 (+5) ед.;

РСЗО – 480 (+1) ед.;

средств ПВО – 247 (+0) ед.;

самолетов – 300 (+0) ед.;

вертолетов – 288 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3);

крылатых ракет – 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 5264 (+7) ед.;

специальной техники – 230 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 372-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.