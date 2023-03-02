Количество ликвидированных в Украине российских оккупантов достигло более 150 тысяч — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже 150 605 своих военных, из них 715 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 02.03.23:
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- танков – 3397 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин – 6658 (+20) ед.;
- артиллерийских систем – 2398 (+5) ед.;
- РСЗО – 480 (+1) ед.;
- средств ПВО – 247 (+0) ед.;
- самолетов – 300 (+0) ед.;
- вертолетов – 288 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3);
- крылатых ракет – 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5264 (+7) ед.;
- специальной техники – 230 (+0).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 372-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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