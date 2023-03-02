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Факты / Україна

Потепление может дать преимущество украинским защитникам под Бахмутом – британская разведка

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на полі бою
Фото: Генштаб ВСУ

Потепление ухудшит передвижение по местности в районе Бахмута Донецкой области, что, вероятно, может дать преимущество украинским военным.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В сводке указано, что украинские войска продолжают оборонять Бахмут. При этом повышение температуры приведет к болоту и бездорожью, что ограничит передвижение по пересеченной местности.

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– Плохое передвижение по пересеченной местности обычно дает определенное военное преимущество обороняющимся силам, – указывают в разведке.

Сейчас дневная температура почвы повысилась и держится в основном выше нуля. Как и в середине февраля 2023 года, ночные заморозки и дневные повышения температуры остаются вероятными до следующей недели. В то же время прогнозируемое потепление весной приведет к дальнейшему ухудшению условий передвижения по местности.

– Почти наверняка до конца марта, после последней оттепели, передвижение по местности будет худшим. Это добавит дополнительных трудностей наземным операциям и усложнит передвижение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно на Бахмутском направлении, – добавляют в разведке.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинское командование не принимало решение о выходе Сил обороны из Бахмута Донецкой области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что под Бахмут отправляют подкрепление, ситуация остается напряженной.

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Источник: Минобороны Великобритании

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