Март, 02 в 21:13

Служба безопасности не позволила российским спецслужбам получить доступ к проектно-конструкторской документации Запорожской и Южноукраинской АЭС, которая разрабатывалась в Харькове и имеет стратегическое значение для безопасной эксплуатации объектов энергетической инфраструктуры Украины.

В пресс-службе СБУ уточнили, что речь идет о материалах Запорожской и Южноукраинской АЭС, имеющих стратегическое значение для безопасной эксплуатации объектов энергетической инфраструктуры Украины.

— Эта документация хранилась в Харьковском институте Энергопроект, контрольный пакет акций которого находится в собственности государства. Именно здесь еще в советский период разрабатывались генеральные проекты Запорожской и Южноукраинской АЭС, а недавно проектировались их модернизация и техническое переоснащение, — пояснили в Службе безопасности.

Отмечается, что оперативниками спецслужбы заблаговременно была получена информация о попытках отдельных граждан Украины и подконтрольных им коммерческих структур установить контроль над этим государственным проектным учреждением.

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— Установлено, что действительной целью посягательств было получение в свое распоряжение проектной документации АЭС, что создавало реальную угрозу нанесения ущерба государственной, экономической и экологической безопасности Украины, — пояснили в СБУ.

По данным следствия, до начала российской агрессии в 2014 году почти треть акций харьковского проектного института находилась в собственности российской коммерческой структуры, которая, в свою очередь, связана со спецслужбами страны-агрессора. После нескольких перепродаж через оффшорные компании владельцами этого пакета стали физические и юридические лица Украины.

В результате проведенных следственных действий украинские спецслужбы блокировали противоправные направления к проектной документации со стороны спецслужб РФ. Сейчас архивная документация изъята, на нее судом наложен арест.

Служба безопасности также установила исполнителей и заказчиков этой сделки. Уголовное производство начато следователями СБУ по признакам ч. 1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины. Сейчас проверяется возможная причастность дельцов к сотрудничеству со спецслужбами страны-агрессора.

Фото: Энергоатом