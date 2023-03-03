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Факты / Україна

В Херсоне оккупанты обустроили не менее 20 пыточных, которые финансировал Кремль — Mobile Justice Team

Валентина Чорна, редактор ленты
Катівня у Херсоні
Фото: Офис генпрокурора

Оккупанты обустроили в Херсоне не менее 20 пыточных, которые на государственном уровне финансировала власть РФ.

Об этом пишет CNN со ссылкой на международных следователей, которые занимаются расследованием военных преступлений в Украине.

Отмечается, что российские силы придерживались конкретного плана на нескольких оккупированных территориях с четкими шаблонами.

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— Первый этап, по сути, заключается в задержании и, во многих случаях, убийстве категории людей, обозначенных как “лидеры”, то есть тех, кто мог физически сопротивляться оккупации, а также тех, кто мог бы оказать ей культурное сопротивление, — сказал Уэйн Джордаш, председатель Mobile Justice Team, коллектива международных следователей.

Второй этап — это так называемый процесс фильтрации и постоянного мониторинга людей, находящихся за пределами центров заключения. Третий — уничтожение украинской идентичности.

По словам Джордаша, эти методы применялись не только в Херсоне, но и в других районах, оккупированных российскими войсками, например, в Буче и Бородянке.

— Эти центры заключения имеют финансовые связи с российским государством. Финансовые документы показывают, что гражданская администрация финансируется из России, а гражданская администрация финансирует центры заключения, поэтому есть очень четкие модели и очень четкие связи, — сказал Джордаш, ссылаясь на документы, обнаруженные следователями.

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