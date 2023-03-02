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Факты / Україна

В Нацполиции объяснили, кто стоит за развертыванием движения ЧВК Редан в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Нацполиции объяснили, кто стоит за развертыванием движения ЧВК Редан в Украине

За вспышкой активности в Украине молодежного движения ЧВК Редан стоят российские пропагандисты.

Об этом на брифинге Media Center Ukraine сообщил заместитель начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Ярослав Шанько.

— В частности, было установлено, что в соцсетях и во вновь созданных Телегам-каналах администраторы распространяют информацию и провоцируют молодежь к массовым скоплениям и физическим противостояниям между собой. Первоочередная проверка показала, что искусственное развитие такой субкультуры – это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации ситуации в Украине, – заявил он.

Шанько отметил, что доказательством тому является то, что первый инцидент с ЧВК Редан, произошедший 22 февраля, был в России.

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– Именно после этого российские спецслужбы использовали такую ситуацию, как модель провокации беспорядков, на территории Украины с целью дестабилизации ситуации. И именно в этом им помогают администраторы каналов и групп, которые призывают к массовым скоплениям и противостояниям, чтобы намеренно вовлечь детей в противоправную деятельность, — добавил он.

Представитель Нацполиции отметил, что активность в Интернете нового молодежного движения, целью которого является провоцирование конфликтов и массовых драк, была замечена в конце февраля.

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За неполную неделю полицией было зафиксировано 40 таких встреч молодежи, однако благодаря оперативному реагированию со стороны правоохранителей столкновений не произошло.

На сегодняшний день полиция заблокировала 50 соответствующих каналов и групп, установила 45 администраторов этих плащадок. На данный момент полиция устанавливает источники финансирования таких каналов, администраторов и организаторов.

Фото: скрин с видео

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