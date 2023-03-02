В США заявили, что выход РФ из Договора о СНВ не ослабит поддержку Украины
Приостановление Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях не помешает США продолжать поддерживать Украину.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
– Заявленное РФ приостановление участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях не помешает США продолжать поддержку Украины, – сказал он.
Прайс также отметил, что выполнение между ядерными державами договоренности о сокращении наступательных вооружений отвечает интересам безопасности как Соединенных Штатов, так и России, а также всего мира.
Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает призывать Москву возобновить полное соблюдение договора.
Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Российская Федерация прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Источник: Госдеп США