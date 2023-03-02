В США заявили, что выход РФ из Договора о СНВ не ослабит поддержку Украины

Март, 02 в 11:29

Приостановление Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях не помешает США продолжать поддерживать Украину.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

– Заявленное РФ приостановление участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях не помешает США продолжать поддержку Украины, – сказал он.

Прайс также отметил, что выполнение между ядерными державами договоренности о сокращении наступательных вооружений отвечает интересам безопасности как Соединенных Штатов, так и России, а также всего мира.

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Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает призывать Москву возобновить полное соблюдение договора.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Российская Федерация прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Источник: Госдеп США