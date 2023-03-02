Март, 02 в 1:22

Вокруг Бахмута идут тяжелые бои, где вооруженные силы России пытаются штурмовать позиции Украины тяжеловооруженными войсками. Однако говорить о существенных успехах оккупантов на данный момент нельзя, а информация о том, что Бахмут взят в котел, не соответствует действительности.

Об этом в своем блоге в Medium написал Том Купер, австралийский военный аналитик, специализирующийся на истории боевой авиации.

Факты ICTV ниже приводят перевод статьи Купера о боях в Донецкой области, в том числе, вокруг Бахмута.

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В последние несколько дней, в свете публикации по тактическому руководству ВС РФ по захвату, появилось много разговоров о новой тактике ВС РФ, ориентированной на пехоту. По сути, русские перестроили массу своих формирований в штурмовые группы и (множество штурмовых групп, соединенных) в штурмовые батальоны. Каждый из последних содержит до шести штурмовых групп, имеет собственное командное звено, минометное и АГС звено, взвод основных боевых танков и БМП, каждый имеет поддержку радиоэлектронной борьбы и отряд БПЛА.

Это объясняет не только видео, на которых показано, как россияне штурмуют украинские позиции с 1, возможно, 2 боевыми танками и 2-4 БМП, но — и особенно — их недавние успехи в районе Бахмута. Там они продвигаются вперед почти исключительно тяжеловооруженной пехотой (или “тяжелой пехотой”): пехотой, оснащенной большим количеством ракетных установок РПО, гранатометов АГС-17, РПГ-7, тяжелых пулеметов КОРД и снайперских винтовок. Конечно, им все еще не хватает БПЛА — до такой степени, что командирам не рекомендуется использовать их для непрерывного контроля за своими войсками. Однако, они всегда могут заменить БПЛА, продвигая мобилизованных россиян вперед, чтобы найти украинские позиции, а затем атаковать их либо с помощью ЧВК Вагнера, либо с помощью своих войск ВДВ.

Два момента в этом отношении. Во-первых, это ирония. Начиная с 2014-2015 годов, ВСУ индоктринировали и создавали для противостояния “механизированному джаггернауту”: батальонным тактическим группам (БТГ) ВС РФ, у которых де-факто все — включая машины десантно-штурмовых подразделений и артиллерию — было бронированным. За первые шесть месяцев после вторжения Путина в феврале прошлого года они доказали, что способны уничтожить “армию мирного времени” России.

— Я не знаю ни одной российской БТГ, которая не была бы хотя бы раз разбита в Украине к сентябрю-октябрю прошлого года. Напротив, есть множество подразделений, которые тем временем пришлось перестраивать по три, а то и четыре раза.

Действительно, до сих пор, когда и где бы русские ни наступали на открытых и свободных от растительности территориях — например, в районе Авдеевки, Маринки и Угледара — ВСУ прекрасно справляются.

Однако, по крайней мере, на местности северной части Донецкой области, которая подобна бокажу (регион с типом ландшафта, где пастбища, поля и луга отделены друг от друга и окружены земляными насыпями, увенчанными живой изгородью, рядами деревьев и лесопосадками, — Ред.) украинцы испытывают всевозможные проблемы, независимо от того, сколько и какие подразделения (и командиры) там задействованы. У ВСУ просто нет решения для российской тактики Stroßtruppen (штурмтруперы, — Ред.) или тяжелой пехоты (по примеру немецких инициаторов этой тактики в 1918 году): если не считать всего остального, у них недостаточно тяжелого пехотного оружия, недостаточно запасных стволов для пулеметов, и далеко не всегда хватает боеприпасов для артиллерии.

— Да, я знаю, я говорю как заезженная пластинка. Но это факт, и я не вижу никаких улучшений в этом отношении за последние 8-10 недель. Напротив, не только факт, что НАТО поставляет меньше артиллерийских боеприпасов, чем в июле-августе прошлого года, но и меньше боеприпасов и запчастей, чем в ноябре-декабре.

Во-вторых: мы много слышали об ужасающих российских потерях за последние несколько недель. Однако следует сдерживать возникшую эйфорию. Имейте в виду, что, в какой бы войне ни было дело, всегда есть тенденция принижать противника. Количество примеров исчисляется десятками: посмотрите, как США и союзники в Корейской войне жаловались на “массы китайской пехоты, подавляющие их своей численностью”. Посмотрите, как точно так же поступали индийцы после поражения от китайцев в Гималаях в 1962 году. Посмотрите, как иракцы жалуются на “нападения иранских тараканов в виде людских волн” и вынуждены (дословный перевод) “собирать урожай”, и давайте не будем обсуждать позицию различных других западных армий по отношению к любым вооруженным силам “третьего мира” до сегодняшнего дня. В настоящее время именно украинцы (и большая часть Запада) ведут себя подобным образом по отношению к этой “новой пехотной тактике” ВС РФ.

Дело в том, что в некоторых случаях “жертвы” различных версий тактики, известной как Stroßtruppen, так и не научились с ней справляться; в других случаях им потребовались годы (и химическое оружие). Остается надеяться, что ВСУ не будет рисковать ни тем, ни другим, а быстро извлечет уроки — и НАТО позаботится о том, чтобы окончательно и повторно начать снабжать украинскую армию необходимым тяжелым пехотным оружием, боеприпасами и БПЛА. Это между тем является неотложным вопросом: ВСУ нуждается в тяжелом пехотном оружии.

С этой точки зрения, любые дальнейшие мечтания — например, о Leopard 2, Challenger, М1 Abrams, (истребителях Thunderbolt, — Ред.) А-10 и F-16 — это худший вариант: пустая трата времени и ресурсов.

В любом случае, возвращаясь к новостям: два дня назад украинский генерал Сырский приказал направить в район Бахмута подкрепления, включая танковую бригаду. Это означает: ВСУ собирается продолжать борьбу за город.

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Тактика

В общем, кто все еще мечтает о том, что у русских не хватает артиллерийских боеприпасов, или все еще уделяет слишком много внимания ссорам между Пригожиным и некомпетентными органами в Москве, то я не против, но, извините, на это нет времени. Достаточно сказать, что контакты внутри Бахмута сообщают об отсутствии недостатка в российской артиллерии. Наоборот. Более того, позиции ВСУ на окраинах подверглись многочисленным ударам ТОС-1 и около 50 авиаударам ВКС РФ, как вчера, так и сегодня. Особенно интересно то, что некоторые из ударов ВКС РФ теперь включают в себя доставку бомб ночью, то есть почти наверняка осуществляются самолетами Су-34. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что ВКС удалось в определенной степени подавить ПВО ВСУ в районе Бахмута.

Для сегодняшнего обновления я подготовил две карты.

1.) На первой карте показаны направления основных российских атак за последнюю неделю. Стрелки, о которых идет речь, поначалу будут выглядеть “неудобными” из-за “всех этих поворотов на 90 градусов”: имейте в виду, что российские штурмовые группы в районе Бахмута действуют почти исключительно как пехота, наступающая вдоль живых изгородей, а они окружают — в основном — “четырехугольные” поля.

Еще один интересный момент: де-факто нет твердой “линии фронта” от Орехового-Васильевки на севере до Ягодного: слишком много атак и контратак с тех пор, все они “в густых зарослях живых изгородей между ними”.

Одна точка, представляющая особый интерес (по крайней мере, для меня) — “тот холм над Клищеевкой”: я отметил его синим девятиугольником. Насколько мне известно, по состоянию на вчерашний вечер, он все еще находился под контролем ВСУ. Не знаю, почему все сообщают, что он “под российским контролем”, но суть в следующем: это причина, по которой российские ВДВ и Вагнер не могут попасть в южную часть Бахмута. Россияне должны пройти мимо этого холма, если они хотят атаковать Часов Яр или Ивановское на западе, или в направлении заправки WOG на дороге 0504, в юго-восточном Бахмуте.

2.) На второй карте показаны украинские контратаки последних трех дней.

— По сути, “котла” не было, потому что русских слишком много дальше на восток, и нет слабых мест, которыми можно было бы воспользоваться. Вместо этого ВСУ провели серию контратак с целью ударить по передовым точкам сбора ВС России и сорвать дальнейшие атаки, чтобы выиграть время для ротации потрепанных частей в тылу и замены их свежими подразделениями.

Многие из этих атак не достигли своих целей — если не по другой причине, то потому, что погода в районе Бахмута стала теплее, шел дождь, и машины застряли в грязи, едва покинув дороги.

Итог: ситуация на вчерашний вечер была такой, какой она была примерно 24-25 февраля.

Конечно, вчера русские заявили о захвате района Мясокомбината на севере Бахмута, а сегодня — о достижении пунктов всего в 600 м от высоты 0506 к западу от Бахмута. Однако, несмотря на то, что они могли закрепить за собой МКД, “продвижение” в направлении высоты 0506 — это не то же самое, что “фактическое достижение и закрепление там”. Это, буквально, “борьба в гору”, которая займет у них на несколько дней больше.

В целом, битва за Бахмут продолжается. Город не потерян: Украинцы борются за него. Просто ситуация критическая: русские наступают еще более многочисленно и яростно, а украинцы обороняются, ожесточенно и всеми доступными средствами.

Фото: Tom Cooper