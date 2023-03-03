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Факты / Україна

Минюст подал иск по конфискации у олигарха РФ ТРЦ Ocean Plaza

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Ocean Plaza

3 марта Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации компаний, которым принадлежит киевский ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Ответчиками по иску будут российский олигарх Аркадий Ротенберг, его сын Игорь Ротенберг и бизнес-партнеры Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.

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Министерство юстиции просит применить санкции в виде взыскания в доход государства активов этих лиц и забрать:

  • 100% доли уставного капитала ООО Авангард-Виларти;
  • 66,65% доли уставного капитала ООО Инвестиционный союз Лыбидь.

ИС Лыбидь является непосредственным владельцем Ocean Plaza и также принадлежит ООО Авангард-Виларти.

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Справка. Ocean Plaza – один из самых крупных торгово-развлекательных центров Киева и Украины.

С февраля по конец ноября 2022 года ТРЦ не работал. За это время 67% принадлежащих российским собственникам корпоративных прав ООО ИС Лыбидь передали под контроль Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА).

Доходы ТРЦ Ocean Plaza через цепочку компаний ранее уходили в семью российского олигарха Аркадия Ротенберга.

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