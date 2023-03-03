Минюст подал иск по конфискации у олигарха РФ ТРЦ Ocean Plaza
3 марта Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации компаний, которым принадлежит киевский ТРЦ Ocean Plaza.
Об этом сообщается на сайте министерства.
Ответчиками по иску будут российский олигарх Аркадий Ротенберг, его сын Игорь Ротенберг и бизнес-партнеры Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.
Министерство юстиции просит применить санкции в виде взыскания в доход государства активов этих лиц и забрать:
- 100% доли уставного капитала ООО Авангард-Виларти;
- 66,65% доли уставного капитала ООО Инвестиционный союз Лыбидь.
ИС Лыбидь является непосредственным владельцем Ocean Plaza и также принадлежит ООО Авангард-Виларти.
Справка. Ocean Plaza – один из самых крупных торгово-развлекательных центров Киева и Украины.
С февраля по конец ноября 2022 года ТРЦ не работал. За это время 67% принадлежащих российским собственникам корпоративных прав ООО ИС Лыбидь передали под контроль Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА).
Доходы ТРЦ Ocean Plaza через цепочку компаний ранее уходили в семью российского олигарха Аркадия Ротенберга.