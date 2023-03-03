Минюст подал иск по конфискации у олигарха РФ ТРЦ Ocean Plaza

Март, 03 в 16:46

3 марта Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации компаний, которым принадлежит киевский ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Ответчиками по иску будут российский олигарх Аркадий Ротенберг, его сын Игорь Ротенберг и бизнес-партнеры Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.

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Министерство юстиции просит применить санкции в виде взыскания в доход государства активов этих лиц и забрать:

100% доли уставного капитала ООО Авангард-Виларти;

66,65% доли уставного капитала ООО Инвестиционный союз Лыбидь.

ИС Лыбидь является непосредственным владельцем Ocean Plaza и также принадлежит ООО Авангард-Виларти.