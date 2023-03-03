Март, 03 в 18:54

Российские оккупанты не оставляют попыток окружить город Бахмут в Донецкой области.

В течение суток ВСУ отбили многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка и Бахмут. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

– Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, рядом с районом ведения боевых действий, в частности, Федоровка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Северное Донецкой области, – говорится в сводке.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжал вести наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области, успеха не имел.

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– На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Марьинка и Победа. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления, – говорится в сводке.

В течение суток украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и БпЛА типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, склад боеприпасов, 2 склада ГСМ, а также станцию РЭБ.