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Факты / Україна

РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза остается – Гуменюк

Юлия Соколова, редактор ленты
російські кораблі
Фото: Depositphotos

Страна-агрессор Россия уменьшила количество своих ракетоносителей в Черном море. Однако угроза ракетной атаки на Украину никуда не исчезла.

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в Черном море сейчас находятся три ракетоносителя РФ.

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– В Черном море находится корабельная группировка в количестве 15 кораблей, но ракетоносителей среди них три: один надводный и два подводных. То есть количество ракетоносителей уменьшилось, но угроза осталась. Сейчас мы можем говорить о вероятном максимальном залпе в 16 Калибров, — подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что украинская сторона фиксирует передвижение ракетоносителей РФ. Эти корабли периодически заходят в пункты базирования, проходят обслуживание, пополнение запасов.

Гуменюк объяснила, что присутствие российских ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море является “непосредственной угрозой”.

– Ведь пуск ракет может произойти в любой момент, и они готовы к этому использованию, — отметила она.

Гуменюк предупредила, что пуск с подводных ракетоносителей обнаружить сложнее, на это нужно больше времени. Поэтому украинцам следует оперативно реагировать на сигналы воздушных тревог.

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Она также рассказала, что российские оккупанты сейчас ищут новую тактику ударов по Украине, поскольку практика массированных ракетных атак не давала им ожидаемых результатов.

– Они обычно применяют ракетные удары, когда у них нет побед на поле боя. И сейчас именно такая ситуация, но и ракет не очень хороший запас. Поэтому они могут использовать точечные удары, — заявила Гуменюк.

Она напомнила о недавней атаке РФ на Кременчугский район (Полтавская область), а также об обстреле Запорожья ракетами С-300.

– По всей вероятности, они могут попытаться вот таким образом сейчас комбинировать свою тактику и боевую работу. То есть отвлекая на один ракетный удар, наносить другой с применением разного вида оружия, — добавила Гуменюк.

Накануне в Черном море находились 13 российских кораблей, среди которых четыре ракетоносителя: два надводных и два подводных. Общий залп ракет Калибр мог составлять 24 единицы.

В конце февраля в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что с начала полномасштабной войны РФ нанесла почти 5 тыс. ракетных ударов по Украине.

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