Март, 03 в 11:58

Страна-агрессор Россия уменьшила количество своих ракетоносителей в Черном море. Однако угроза ракетной атаки на Украину никуда не исчезла.

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в Черном море сейчас находятся три ракетоносителя РФ.

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– В Черном море находится корабельная группировка в количестве 15 кораблей, но ракетоносителей среди них три: один надводный и два подводных. То есть количество ракетоносителей уменьшилось, но угроза осталась. Сейчас мы можем говорить о вероятном максимальном залпе в 16 Калибров, — подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что украинская сторона фиксирует передвижение ракетоносителей РФ. Эти корабли периодически заходят в пункты базирования, проходят обслуживание, пополнение запасов.

Гуменюк объяснила, что присутствие российских ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море является “непосредственной угрозой”.

– Ведь пуск ракет может произойти в любой момент, и они готовы к этому использованию, — отметила она.

Гуменюк предупредила, что пуск с подводных ракетоносителей обнаружить сложнее, на это нужно больше времени. Поэтому украинцам следует оперативно реагировать на сигналы воздушных тревог.

Она также рассказала, что российские оккупанты сейчас ищут новую тактику ударов по Украине, поскольку практика массированных ракетных атак не давала им ожидаемых результатов.

– Они обычно применяют ракетные удары, когда у них нет побед на поле боя. И сейчас именно такая ситуация, но и ракет не очень хороший запас. Поэтому они могут использовать точечные удары, — заявила Гуменюк.

Она напомнила о недавней атаке РФ на Кременчугский район (Полтавская область), а также об обстреле Запорожья ракетами С-300.

– По всей вероятности, они могут попытаться вот таким образом сейчас комбинировать свою тактику и боевую работу. То есть отвлекая на один ракетный удар, наносить другой с применением разного вида оружия, — добавила Гуменюк.

Накануне в Черном море находились 13 российских кораблей, среди которых четыре ракетоносителя: два надводных и два подводных. Общий залп ракет Калибр мог составлять 24 единицы.

В конце февраля в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что с начала полномасштабной войны РФ нанесла почти 5 тыс. ракетных ударов по Украине.