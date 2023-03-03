Россия снова уменьшила количество кораблей в Черном море: есть ли угроза ракетных атак

Март, 03 в 14:45

Россия постоянно меняет состав корабельной группировки в Черном море. 3 марта РФ вывела в акваторию 13 кораблей, два из них — ракетоносители.

Об этом сообщают в ОК Юг.

– Корабельная группировка врага в Черном море продолжает находиться в ракетоопасном для себя районе, динамично меняя свой состав, — говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 в Черном море находились 13 кораблей, среди которых 2 подводных ракетоносителя, общий залп которых — до 8 ракет Калибр.

Сейчас смотрят

При этом в Оперативном командовании отмечают, что заведенные в пункты базирования надводные ракетоносители готовы к применению и могут быть выведены на боевой курс достаточно оперативно.

– Активность вражеской авиации свидетельствует о готовности к применению, как ракет воздушного базирования, так и морского. Поэтому, угроза ракетного удара остается, — рассказали в командовании.

Напомним, пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что Россия уменьшила количество своих ракетоносителей в Черном море. Однако угроза ракетной атаки на Украину никуда не исчезла.

Фото: ОК Юг