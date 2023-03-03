Март, 03 в 16:54

В Херсоне слышны взрывы.

Об этом пишут в СМИ. Официального подтверждения пока нет.

Напомним, что сегодня Херсон уже находился под обстрелом оккупантов. Так, обломок вражеского снаряда травмировал работницу одного из предприятий.

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До этого, 28 февраля российские войска обстреляли Херсон. В результате атаки был разрушен частный жилой дом. К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения.

Война в Украине продолжается уже 373-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.