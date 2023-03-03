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Факты / Україна

В районе аэропорта Брянска прогремели взрывы – что известно

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Вибухи в Херсоні

Вечером 3 марта в российском Брянске прогремели два взрыва. Громко было в районе международного аэропорта.

В пропагандистских Telegram-каналах пишут, что ПВО сбила беспилотник.

Впрочем, власти Брянской области отрицают эту информацию. По их данным, похожие на взрывы громкие звуки издавал истребитель, который преодолевал звуковой барьер.

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Ранее представитель ГУР Андрей Юсов высказался о якобы украинской “ДРГ” в Брянской области.

По его словам, подобные беспорядки в РФ свидетельствуют о том, что общество страны-агрессора начинает понемногу просыпаться.

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