Март, 03 в 19:23

Ожидается, что в пятницу во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Белый дом будет объявлено о предоставлении Украине пакета помощи в сфере безопасности на сумму около $400 млн.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Пакет будет включать боеприпасы для РСЗО HIMARS и различных артиллерийских систем, с калибром 155-мм и 105-мм.

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По словам чиновников, в пакет также впервые войдут бронированные мостоукладчики — система, используемая для наведения мостов через траншеи и узкие водные преграды.

В четверг Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США, заявил, что Вашингтон 3 марта объявит об очередном пакете помощи Украине, включая боеприпасы для ПЗРК и артиллерии, но не уточнил, на какую сумму.

Эта помощь по безопасности будет предоставлена непосредственно из американских запасов согласно президентскому решению о сокращении вооружений, а это означает, что оружие и оборудование могут быстро прибыть в Украину. На прошлой неделе США объявили о выделении $2 млрд помощи в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает заключение контрактов с промышленными предприятиями на закупку товаров и занимает больше времени.

Украинские чиновники также настаивают на получении американских истребителей F-16, против чего до сих пор выступали президент США Джо Байден и другие западные лидеры.

Ожидается, что в пятницу США предоставят Украине более $32 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения России, которое продолжается уже более года.