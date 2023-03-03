Март, 03 в 21:24

Украина собирает максимальную поддержку для трибунала по агрессии РФ. Соответствующая резолюция будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН.

Об этом в вечернем обращении 3 марта сообщил президент Владимир Зеленский.

— Делаем все, чтобы Международный уголовный суд был успешным в наказании российских военных преступников. И чтобы наши национальные правоохранительные и судебные институты обеспечили справедливые приговоры для всех российских убийц и палачей, — сказал он.

Президент подчеркнул, что мир имеет четкий моральный долг перед украинскими воинами — привлечь РФ к ответственности.

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— Ежедневно украинские герои отдают жизнь, чтобы остановить российскую агрессию. И поэтому мир имеет четкий моральный долг перед нашими воинами, перед каждым и каждой, кто сейчас в бою и кто защищает свободу. Этот долг — восстановить справедливость и привлечь к ответственности государство-террориста, его руководство. И это будет, — добавил Зеленский.