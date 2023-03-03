Зеленский: Артиллерия и много снарядов – №1 из того, что нужно Украине

Март, 03 в 15:51

Артиллерийские системы и много снарядов – это то, в чем больше всего сейчас нуждается Украина, чтобы остановить российские войска.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во Львове во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

– Артиллерия – это №1 из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выбросить с нашей, – объяснил глава государства.

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По его словам, чтобы ускорить поставки оружия ВСУ, необходимо публично говорить о том, чего Украине не хватает.

– В частности, о самолетах. Дефицит с самолетами, чтоб начать тренировки. Мы проговорили это и имеем подтверждение со стороны Великобритании, Польши. Сегодня говорили, где наши партнеры из Латвии, а также из Литвы и Эстонии могут нам помочь в тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить и что-то там обещать, а обучать наших ребят и передавать самолеты, – добавил Зеленский.

Кроме того, президент выразил уверенность, что Украина вскоре получит свою танковую армию.

– Но в то же время есть определенный дефицит. Закрывать просто все эти дыры – вот что может нам помочь. И верить в победу, как верим мы, – подытожил президент.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом во Львове. Вместе с первой леди Еленой Зеленской и президентом Латвии Эгилсом Левитсом и его женой Андрой Левите они возложили цветы к могилам украинских бойцов на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

Зеленский также посетил один из госпиталей во Львовской области, где лечатся раненые украинские защитники, которые воевали, в частности, на Бахмутском направлении, и вручил военнослужащим государственные награды.