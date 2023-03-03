Март, 03 в 1:37

Украина имеет потенциал для производства ракет средней и малой дальности, однако для этого нужны необходимые средства.

Об этом на своем Youtube канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Его спросили, может ли Украина производить и разрабатывать ракеты малого и среднего радиуса действия, а также есть ли для этого необходимые специалисты и заводы.

Сейчас смотрят

— Все есть. Единственное, что на сегодня не все находится на своих местах. У нас есть КБ Южное, конструкторское бюро ракетостроения. Мы можем делать любые ракеты. Любые: от реактивных снарядов, до ракет, которые способны летать в космос. Это профиль нашего КБ… Кстати, наши ракеты Зенит используются в Российской Федерации в качестве носителя. Самая “страшная” ракета Сатана (другое название — Р-36М, — Ред.) — ее разработало и сконструировало КБ Южное и мы ее производили до определенного времени, — сказал он.

По словам Жданова, Украина является одной из уникальных стран, где есть практически полный цикл ракетостроения — от конструкторского бюро до выхода готовой продукции.

Военный эксперт напомнил, что у Украины также есть космодром, находящийся на территории Аргентины. На нем ранее проходили испытания ракет Зенит, когда два запуска оказались аварийными, вследствие чего программа была закрыта.

— Сколько будет стоить разработка — все будет зависеть от характера ракеты. К примеру, когда доллар стоил по 5 гривен, то стоимость разработки оперативно тактического ракетного комплекса с дальностью пуска в 500 км оценивалась в 7 млрд гривен. В течение пяти лет Южмаш планировал сделать нам отечественные ракетные комплексы, речь идет о комплексе Борисфен на замену комплекса Эльбрус, Р-300. Но, одобрение (властей, — Ред.) было, а денег, как всегда, не было, — сказал он.

При этом Олег Жданов утверждает, что сегодня Украина способна производить любые ракеты.

Военный эксперт добавил, что NASA заинтересовано в сотрудничестве с КБ Южное в плане космических разработок.