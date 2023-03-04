Март, 04 в 11:36

Дефицита мощности в энергосистеме Украины нет уже 21 день и не прогнозируется.

Потребление снизилось, что характерно для выходного дня. Потребность в электроэнергии полностью обеспечивается благодаря производству украинских электростанций и несущественному импорту.

В связи с этим в Украине не вводились ограничения для потребителей.

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Однако если ситуация в энергосистеме изменится или резко возрастет потребление, в Укрэнерго могут применить отключения.

В Одесской области продолжается подготовка к дополнительным ремонтным работам на энергообъектах, которые начнутся завтра, 5 марта.

Это поможет повысить надежность питания региона, объясняют в Укрэнерго.

Поскольку это будут сложные работы на высоковольтном оборудовании, 5 и 6 марта возможны временные ограничения потребления.

Кроме того, продолжаются работы на энергообъектах, которые были неоднократно повреждены вражескими обстрелами и могут иметь скрытые повреждения.

– Даже возобновление их функционирования, к сожалению, не исключает риска возможных отказов во время ремонтных работ других элементов сети, питающих Одессу, – объясняют в национальной энергетической компании.

О завершении работ в Укрэнерго обещают сообщить дополнительно.

Напомним, что россияне атаковали энергосистему Украины тысячами ракет и дронов. Более 200 из них попали в подстанции.

Некоторые подстанции были атакованы по четыре-пять раз.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Укрэнерго