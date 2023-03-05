Ценные для наступательных операций: как мостоукладчики M60 AVLB могут помочь ВСУ

Март, 05 в 14:03

Недавний пакет военной помощи, о котором объявили в США, будет включать танковые мостоукладчики, или AVLB.

Издание The War Zone пишет, что эта техника поможет в передвижении украинских войск, особенно подразделений с танками и другой тяжелой бронированной техникой.

Отмечается, что для украинских войск даже относительно небольшое количество БМП M60 AVLB может обеспечить дополнительную мобильность и маневренность на поле боя. Это может быть ценным как для поддержки наступательных операций, так и для открытия новых путей подразделениям для стратегического отхода или другой смены позиций во время обороны.

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Передача M60 AVLB в Украину также имеет большое значение из-за более конкретной природы войны в Украине. Хотя бронированные мостовые настилы чаще всего ассоциируются с пересечением узких водных путей, таких как каналы и малые реки, они также могут быть использованы для перемещения тяжелой техники через участки, полные других препятствий, включая окопы, большие воронки и мягкий, топкий грунт.

Восточная Украина, где сейчас идут наиболее интенсивные боевые действия, богата водоемами и линиями окопов. Значительная часть сельской местности сейчас сильно испещрена воронками, оставшимися после более чем годовых артиллерийских боев.

Важно отметить, что эти мостоукладчики не способны перекрывать большие реки или другие крупные водоемы.

Новые мостовые бронированные конструкции, безусловно, смогут поддерживать украинские подразделения, которые со временем будут оснащены этими новыми машинами, а также машинами советских образцов и их производными, которые уже есть на вооружении страны.

3 марта США объявили о предоставлении Украине пакета помощи по безопасности на сумму $400 млн. Этот пакет военной помощи содержит больше боеприпасов для предоставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц, а также бронированные мостоукладчики, которые впервые вошли в пакет помощи.

Фото: US Army

Источник: The War Zone