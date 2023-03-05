Китай должен сделать выбор, действительно ли он хочет стать на сторону Путина — Кирби

Март, 05 в 13:28

Китай при решении вопроса о возможной передаче оружия РФ должен будет определиться, действительно ли он хочет стать на сторону российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

— Китай должен сделать выбор. Действительно ли он хочет стать на сторону президента России Путина? Действительно ли он хочет помочь господину Путину в убийстве невинных украинцев? Потому что именно так выглядел бы подобный шаг, — сказал он.

По словам Кирби, если Китай заботится о своей международной репутации, можно было бы предположить, что он будет считать это таким, что не соответствует его интересам.

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— Лидер Си Цзиньпин должен сделать выбор. И мы настоятельно призываем его сделать правильный выбор и не облегчать Путину убийство невинных украинцев, — подчеркнул координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил обеспокоенность администрации Джо Байдена тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России для ее войны против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать РФ оружие, а использовать свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск из Украины.