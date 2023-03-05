Март, 05 в 14:45

В новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов на сумму $400 млн вошли мостоукладчики М60 AVLB.

Подробнее о том, что известно об этой технике, в нашем материале.

М60 AVLB — транспортное средство, созданное на базе танка М60 Patton времен холодной войны, может разворачивать откидной мост, чтобы помочь войскам, включая танки и другую тяжелую бронетехнику, пересекать водные пути и другие препятствия, такие как линии окопов.

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Морская пехота США начала использовать AVLB на базе серии M60 в 1980-х годах, но основная конструкция значительно старше. Армия США впервые приняла их на вооружение в начале 1960-х годов. Базовый вариант танка М60, на котором базировались начальные версии, начал поступать на вооружение армии в 1957 году. Впоследствии эти AVLB были созданы с использованием корпусов от нескольких вариантов M60.

Наиболее заметным отличием между M60 AVLB, которой управляет экипаж из двух человек, и танком M60 является отсутствие башни и замена ее гидравлическим механизмом наведения моста.

Менее явными являются существенные изменения во внутренней конфигурации мостоукладчика по сравнению с его базовым танком. Передняя часть корпуса, где в танке М60 сидит водитель, теперь полностью заполнена гидравликой. В результате водитель ALVB сидит вместе с командиром машины в новом месте в центре корпуса, где раньше было кольцо башни.

Сам мост сохраняется сложенным пополам во время движения машины, а после развертывания раскладывается с помощью механизма наведения моста. Оригинальная конструкция моста имеет длину около 18,3 метра и ширину около 4 метров. С годами конструкцию моста совершенствовали, прежде всего, за счет увеличения его веса.

Точный вес, который может выдержать мост, зависит от того, как он установлен, причем он может выдержать более тяжелое оборудование, если большая его часть находится на стабильном грунте. Согласно характеристикам, M60 ALVB имеет грузоподъемность 54 т.

Обычно экипажу ALVB требуется от двух до пяти минут, чтобы установить мост, и около 10 минут, чтобы загрузить его обратно на машину.

Гусеничное шасси танка M60 обеспечивает хорошую проходимость на любой местности, хотя и на ограниченных скоростях. Дизельный двигатель мощностью 750 л.с. обеспечивает максимальную скорость по шоссе 48 км/ч.

Машина не вооружена, но бронированный корпус обеспечивает защиту экипажа во время выполнения заданий. Что касается других средств самообороны, то БМП на базе М60 могут быть оснащены пусковыми установками для дымовых гранат или создавать большую дымовую завесу, закачивая топливо в выхлопную систему.

Фото: USMC