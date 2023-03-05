Март, 05 в 0:52

В Киеве наблюдается штормовая погода, кроме сильного ветра фиксируется гроза и мощные снегопады.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В КГГА сообщили, что сейчас 94 единицы дорожной техники обрабатывают улицы противогололедными средствами.

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— Наблюдаются залповые снегопады со значительным усилением ветра, грозой и уменьшением видимости. Синоптики предупреждают, что ночью и утром 5 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, говорится в сообщении.

В областной военной администрации Киевщины также предупредили об опасных погодных явлениях.

По информации Украинского гидрометеорологического центра, ночью и утром 5 марта в области также будут наблюдаться порывы ветра 15-18 м/с.

В ОГА добавили, что из-за непогоды в области введен І уровень опасности.

— Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — говорится в сообщении.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий обнародовал видео непогоды.

Жителям столицы напомнили, что во время сильного ветра стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними авто. Кроме того, во время сильных порывов следует плотно закрыть окна домов.