Штормовая погода в Киеве и области: порывы ветра продержатся до утра 5 марта
В Киеве наблюдается штормовая погода, кроме сильного ветра фиксируется гроза и мощные снегопады.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
В КГГА сообщили, что сейчас 94 единицы дорожной техники обрабатывают улицы противогололедными средствами.
— Наблюдаются залповые снегопады со значительным усилением ветра, грозой и уменьшением видимости. Синоптики предупреждают, что ночью и утром 5 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, говорится в сообщении.
В областной военной администрации Киевщины также предупредили об опасных погодных явлениях.
По информации Украинского гидрометеорологического центра, ночью и утром 5 марта в области также будут наблюдаться порывы ветра 15-18 м/с.
В ОГА добавили, что из-за непогоды в области введен І уровень опасности.
— Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — говорится в сообщении.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий обнародовал видео непогоды.
Жителям столицы напомнили, что во время сильного ветра стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними авто. Кроме того, во время сильных порывов следует плотно закрыть окна домов.