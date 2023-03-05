Март, 05 в 19:56

Ситуация в Бахмуте Донецкой области похожа на ад. Каждые несколько часов российские оккупанты обстреливают город, применяют артиллерию, минометы, грады.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал заместитель командира батальона Свобода, лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

— Ситуация близка к аду, но нашим войскам значительными усилиями удается удерживать трассу Константиновка-Бахмут в районе Ивановского. Враг пытается заходить в городские бои в районе “самолетика”. То есть, понимает, что Ивановское они не могут взять. Ситуация очень динамичная, меняется каждые 10-15 минут, — сказал он.

Назаренко призвал украинцев сохранять спокойствие, поскольку враг активно пытается посеять среди населения панику, распространяя фейковые заявления об окружении Бахмута.

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По его словам, российская армия несет огромные потери на всем участке фронта, а для военного руководства РФ “солдаты дешевле артиллерийских снарядов”.

Ранее заместитель мэра Бахмута Александр Марченко сообщил, что эвакуация из города замедлилась. Сейчас там находятся около 4,5 тыс. мирных жителей.