Март, 05 в 16:34

Президент Владимир Зеленский попросил министра обороны Алексея Резникова “вернуться” к реформам, которые были отложены из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сам министр рассказал в интервью изданию LIGA.net.

По словам Резникова, у него состоялся разговор с главой государства после ряда скандалов вокруг оборонного ведомства.

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— Он (Зеленский, — Ред.) честно сказал: “Алексей, напряжение понятно, но реформы, о которых мы с тобой договаривались во время первой беседы (когда он предложил мне эту должность), никто не отменял. Ты расставил понятные приоритеты, но ты их очень далеко отложил. Возвращайся к ним”, — пересказал Резников содержание разговора с Зеленским.

Относительно доверия президента к нему, Резников сказал, что не просто это видит, а чувствует.

— Мне всегда было с президентом комфортно и есть комфортно. У нас есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда я получил предложение зайти на Министерство реинтеграции, что я в команде, но так будет, пока нам обоим комфортно. Потеря доверия — это худшее, что может произойти. Нет смысла продолжать.

Недавно вокруг Минобороны Украины разгорелся “пищевой” скандал. Он касался закупки продуктов для ВСУ. В ведомстве произошли увольнения, а правоохранители сообщили ряд подозрений.

Позже министр обороны Алексей Резников признал проблемы ведомства и анонсировал кадровое обновление в Минобороны.

14 февраля Кабинет министров назначил Александра Павлюка первым заместителем главы Минобороны.