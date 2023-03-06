Март, 06 в 7:16

Армия России в ближайшие месяцы будет продолжать использовать нерегулярные формирования для дальнейших наступательных операций.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российское военное командование в значительной степени полагалось на отряды заключенных ЧВК Вагнера, чтобы понять, чего будут стоить лобовые атаки пехоте.

Сейчас смотрят

Ранее западные разведки и правозащитники заявили, что к группировке боевиков Вагнера присоединились от 40 000 до 50 000 осужденных. Но ЧВК уже успела потерять большую часть своих сил.

И теперь неясно, насколько боеспособными будут силы Вагнера после завершения операций под Бахмутом — скорее всего потребуется значительное восстановление.

Руководитель группировки боевиков Вагнера Евгений Пригожин 4 марта заявил, что российские войска не смогут захватить Бахмут и линия фронта рухнет, если “вагнеровцы” прекратят боевые действия.

Кроме того, Пригожин еще 9 февраля объявил, что Вагнер прекратил вербовку из тюрем.

Российские силы ранее полагались на нерегулярные силы боевиков “ДНР” и “ЛНР”, чеченских подразделений и группировки Вагнера, когда велись бои по захвату Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 376-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.