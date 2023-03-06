Март, 06 в 16:19

Страна-агрессор Россия сосредоточила основную массу своих зенитных ракетных систем вдоль линии боевого столкновения на Востоке Украины.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Таким образом он ответил на вопрос, усилила ли РФ противовоздушную оборону на своих военных аэродромах. Игнат объяснил, что, безусловно, любой российский аэродром “имеет по крайней мере банальную ПВО”, в том числе зенитные системы.

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Однако наибольшее количество зенитных ракетных комплексов агрессор сосредоточил на фронте в Украине.

– Есть ли у них охрана аэродромов? Очевидно, что есть… Но не сомневаюсь, что больше всего охраняется их столица (Москва, — Ред.), больше всего охраняется бункер Путина и не один, пожалуй. И основная масса зенитных ракетных систем сегодня сосредоточена все же вдоль линии боевого столкновения именно на Восточном направлении, — отметил Игнат.

Он добавил, что РФ расположила свои ЗРК и в Беларуси, и вдоль границы с Украиной, и во временно оккупированном Крыму.

– Но все же линия боевого столкновения юго-восточного направления – там наибольшее насыщение этих систем, – уточнил Игнат.

По его словам, речь идет о таких зенитных ракетных комплексах, предназначенных для задач противовоздушной обороны, как Бук, Тор, Панцирь, С-300, С-350 и С-400.

Как известно, недавно на территории российского аэродрома в Ейске раздались взрывы. После этого оттуда исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Источник: Media Center Ukraine