Генштабу нужны люди, план еще не завершен — Резников о мобилизации

Март, 06 в 9:37

Мобилизационный план, который был объявлен с момента введения военного положения в Украине, еще не завершен.

Об этом рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью LIGA.net.

По его словам, у Генштаба есть потребность в военных.

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— Он четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов. Минобороны только осуществляет контроль, — отметил он.

Кроме того, Резников отметил, что Минобороны “мечтает превратить бумажную мешанину в цифровизированный продукт”.