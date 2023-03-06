Генштабу нужны люди, план еще не завершен — Резников о мобилизации
Фото: Генштаб ВСУ
Мобилизационный план, который был объявлен с момента введения военного положения в Украине, еще не завершен.
Об этом рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью LIGA.net.
По его словам, у Генштаба есть потребность в военных.
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— Он четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов. Минобороны только осуществляет контроль, — отметил он.
Кроме того, Резников отметил, что Минобороны “мечтает превратить бумажную мешанину в цифровизированный продукт”.
— У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца внедрить, — добавил министр.