Котел в Бахмуте и разногласия Зеленского с Залужным: о чем лгали оккупанты 6 марта

Март, 06 в 22:55

Центр противодействия дезинформации выявил фейки, которые оккупанты распространили в течение 6 марта.

И первая ложь касается Херсонской области. СМИ РФ со ссылкой на херсонских коллаборантов сообщили, что “боевики из ВСУ на правобережной части Херсонской области продолжают угонять автомобили мирного населения региона”.

Еще одна дизинформация, которую распространял российский оккупант Я. Гагин: “Котел, образованный в Бахмуте, аналогичен тому, в который ВСУ попали в Дебальцево в феврале 2015 года. …Тогда около пяти тысяч украинских военных оказались в окружении”.

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Третий фейк касается того, что СМИ РФ со ссылкой на издание Bild сообщили: