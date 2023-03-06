Министры ЕС в Стокгольме обсудят совместную закупку боеприпасов для Украины — что известно

Март, 06 в 18:36

Европейский Союз приближается к знаковому шагу в совместной закупке боеприпасов для оказания помощи Украине и пополнения запасов стран-членов.

В то же время, СМИ сообщают, что главные вопросы финансирования и масштаба остаются нерешенными.

На этой неделе министры обороны ЕС обсудят планы ускорения поставок 155-мм боеприпасов в Украину. Ранее официальный Киев просил международных партнеров помочь с пополнением таких артиллерийских снарядов для борьбы с российскими захватчиками.

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур настаивает на том, чтобы ЕС заказал миллионы снарядов. Он сказал, что верит в то, что министры достигнут “политического консенсуса” относительно совместных закупок во время встречи в среду в Стокгольме.

По его словам, до сих пор ключевым вопросом остается оплата совместных закупок. Певкур подчеркнул, что члены ЕС не могут полагаться на средства, уже выделенные на военную помощь Украине.

— Нам нужен четкий консенсус относительно того, что для этой инициативы должны быть новые деньги, — сказал он в интервью агентству Reuters.

В начале марта немецкий Spiegel сообщал, что Еврокомиссия хочет предложить странам-членам трехэтапный план, который не только обеспечит поставки боеприпасов Украине, но и пополнит запасы в странах ЕС.

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Что известно о встрече в Стокгольме?

7-8 марта министры обороны стран ЕС посетят Стокгольм для участия в неформальной встрече в рамках Совета иностранных дел (Обороны).

Представительство Шведского председательства ЕС сообщило, что первая сессия встречи будет посвящена военной поддержке Украины Евросоюзом.

Министры обороны сначала обсудят военную поддержку Украины со стороны ЕС, которая включает обучение военнослужащих ВСУ в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине EUMAM Ukraine. В ней также примет участие представитель Украины.

Среди вопросов, которые будут обсуждать министры — финансирование закупок артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины.