Март, 06 в 8:15

За прошедшие сутки российская оккупационная армия понесла немалые потери на поле боя.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, вчера наши воины уничтожили в небе над Украиной 15 дронов разного типа. Четыре ударных дрона приземлили в Днепропетровской области.

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Потери РФ в войне на 6.03.2023:

личного состава – около 153 770 (+650) человек ликвидировано,

танков ‒ 3423 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6703 (+11) ед,

артиллерийских систем – 2433 (+7) ед,

РСЗО – 488 ед,

средств ПВО ‒ 250 (+2) ед,

самолетов – 302 ед,

вертолетов – 289 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15),

крылатых ракет 873 ед,

кораблей / катеров ‒ 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5307 (+8) ед,

специальной техники – 234 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 376-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.