Минус 650 оккупантов и 15 дронов: потери армии РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки российская оккупационная армия понесла немалые потери на поле боя.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В частности, вчера наши воины уничтожили в небе над Украиной 15 дронов разного типа. Четыре ударных дрона приземлили в Днепропетровской области.
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Потери РФ в войне на 6.03.2023:
- личного состава – около 153 770 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6703 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2433 (+7) ед,
- РСЗО – 488 ед,
- средств ПВО ‒ 250 (+2) ед,
- самолетов – 302 ед,
- вертолетов – 289 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15),
- крылатых ракет 873 ед,
- кораблей / катеров ‒ 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5307 (+8) ед,
- специальной техники – 234 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 376-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.