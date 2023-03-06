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Факты / Україна

Минус 650 оккупантов и 15 дронов: потери армии РФ за минувшие сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 650 оккупантов и 15 дронов: потери армии РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российская оккупационная армия понесла немалые потери на поле боя.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, вчера наши воины уничтожили в небе над Украиной 15 дронов разного типа. Четыре ударных дрона приземлили в Днепропетровской области.

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Потери РФ в войне на 6.03.2023:

  • личного состава – около 153 770 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3423 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6703 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 2433 (+7) ед,
  • РСЗО – 488 ед,
  • средств ПВО ‒ 250 (+2) ед,
  • самолетов – 302 ед,
  • вертолетов – 289 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15),
  • крылатых ракет 873 ед,
  • кораблей / катеров ‒ 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5307 (+8) ед,
  • специальной техники – 234 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 376-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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