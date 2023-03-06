Падение Бахмута не будет означать, что Москва изменит ход войны в свою пользу — министр обороны США

Март, 06 в 13:35

Город Бахмут, где сейчас идут ожесточенные бои, имеет больше символическое значение, чем оперативное.

Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, сообщает Reuters.

– Я думаю, что это больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное, — сказал Остин.

Министр отметил, что не берется прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками, или когда именно.

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По его мнению, падение Бахмута не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий.

– Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы, — отметил министр обороны США.

Напомним, разведка Великобритании сообщила, что из-за большой потери тяжелой бронетехники оккупанты перебрасывают в Украину устаревшие танки, имеющие множество уязвимых мест на современном поле боя.