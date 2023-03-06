Сигнал, что у них все гораздо хуже, чем было. Резников ожидает, что прямой открытой помощи РФ от Китая не будет

Март, 06 в 10:22

Если Китай примет решение открыто помогать России, то Украина сможет “только продолжать просить партнеров держать мощную позицию, в частности санкционную”.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LIGA.net.

Резников добавил, что остается проинформированным оптимистом, что китайцы этого не сделают.

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— Я наблюдал за выступлениями лидеров Китая и Индии. Они достаточно ясно сказали, что сегодня война — это не способ решения проблем между странами. Есть другие приоритеты. Это продуманная и сознательная позиция. Поэтому я надеюсь, что прямой открытой помощи России не будет, — сказал он.

По словам главы Минобороны, сам факт, что россияне ищут там поддержки, “дает нам сигнал, что у них начинает все быть гораздо хуже, чем было”.

— Они ищут, где пошить бронежилеты, где заказать снаряды. Ищут бронетехнику, ищут пушки, ищут снаряды, — отметил Резников.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил обеспокоенность администрации Джо Байдена тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России для ее войны против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать РФ оружие, а использовать свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск из Украины.