Ситуация очень сложная: военный из Бахмута о том, что происходит в городе

Март, 06 в 21:10

Российские захватчики активно штурмуют позиции украинских защитников в Бахмуте Донецкой области.

Об этом рассказал украинский пограничник в видео, записанном в Бахмуте, которое обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

Защитник рассказал, что ситуация в Бахмуте сложная.

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— Враг активно штурмует наши позиции, но безуспешно, неся при этом колоссальные потери. От отчаяния, скорее всего, он попытался уничтожить два моста, зато мы все равно получаем все необходимое. Город стоит, потому что Бахмут — это Украина, был, есть и будет, — рассказал военный.

Сегодня, 6 февраля, во время заседания Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировки войск Хортица Александр Сырский высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

По словам Сырского, бои за Бахмут достигли “наивысшего уровня напряжения”. РФ перебросила туда новых наемников ЧВК Вагнера. Он напомнил, что сопротивление ВСУ на плацдарме в районе Бахмута продолжается несколько месяцев. В течение этого времени враг осуществлял безуспешные попытки захватить город.