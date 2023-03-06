Март, 06 в 18:40

За год полномасштабной войны союзники предоставили Украине более 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения, сообщает Верховная Рада.

Что же передали западные страны – читайте в материале.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, сейчас в информационном пространстве все чаще говорят о поставках оружия западными партнерами Украине. Этому особое внимание уделяют и российские СМИ.

Сейчас смотрят

К примеру, что у партнеров Украины заканчивается оружие и боеприпасы для ВСУ. Также ряд западных СМИ написали о том, что промышленная база США не способна удовлетворять спрос. Отчасти это правда, но кардинально – нет.

Прежде всего, напомню, что по всей Европе размещены склады Холодной войны, на которых в идеальных условиях, по сравнению с российскими ГОСТами, хранится большое количество техники и БК к ней.

То есть если и говорить об ограничении поставок боекомплекта, то только в формате нынешних производственных возможностей ВПК стран-партнеров, но никак не запасов. Но выходит ли тогда, что ВПК партнеров уступает производственным возможностям РФ? Нет.

К примеру, в феврале-марте и даже в апреле прошлого года российская артиллерия осуществляла 70 тыс. выстрелов в сутки. Теперь ее возможности – в среднем 20 тыс. выстрелов в сутки. Украинская артиллерия в среднем производит 5 тыс. выстрелов в сутки.

Но несмотря на критическую разницу, это количество позволяет нам вести контрнаступательные и оборонительные действия. В то же время средний ежемесячный уровень поставки БК Украине неизменен, а в РФ он наглядно снижается.

Разница между российской армией и ВСУ в том, что артиллерия россиян низкоточная и ограничена по дальности. ВСУ же используют высокоточную и дальнобойную артиллерию. Другими словами, там, где россиянам для уничтожения объекта нужно произвести 10-15 выстрелов, ВСУ производят 1-2.

Но самое интересное, что в определенный момент российская артиллерия будет ограничена в применении боекомплекта только произведенного РФ, а не снятого с хранения. А потенциал ВПК РФ по производству артснарядов – 1-1,5 млн выстрелов в год.

Это, грубо говоря, до 4 тыс. выстрелов в сутки, что полностью нивелирует артиллерийский потенциал России при неизменном, а может быть, и усиливающемся давлении со стороны ВСУ.

А усилиться он может потому, что ВПК наших партнеров переводится в режим снабжения военного времени и постепенно, но уверенно увеличивает производство.

Военная помощь для Украины: приблизительные цифры

Танки и БМП:

По подсчетам Bloomberg, Украина получила 410 танков советских времен от стран-членов НАТО из бывшего социалистического блока, включая Польшу, Чехию и Словению.

Также танки Challenger 2 пообещала в ближайшее время предоставить Британия.

Рота танков Leopard 2 от Польши тоже должна поступить в ближайшее время.

Бронемашины пехоты, в том числе 250 БМП советской разработки.

Колесные танки AMX-10RC от Франции (14 шт).

Бронетранспортеры:

В общей сложности более 1 тыс. бронетранспортеров, в том числе 300 M113 и 250 M117.

Более 160 M113 американского производства из семи других стран, включая Великобританию, Литву, Австралию, Германию, Данию, Португалию и Испанию.

Несколько сотен других транспортных средств, включая бронированные медицинские автомобили.

Около 925 машин с противоминной защитой (MRAP), включая 440 американских M1224 MaxxPro.

90 австралийских MRAP Bushmaster, а также несколько британских Wolfhound и Mastiff.

Более 1 540 автомобилей для пехоты, включая 1 250 HMMWV, также известных как Humvee.

Артиллерия:

Примерно 300 буксируемых гаубиц, из них более 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубицы из США.

Более 400 единиц самоходной артиллерии, в том числе более 20 155-мм гаубиц из Великобритании и 18 из Польши, Германии и США.

Реактивные системы залпового огня:

Примерно 95 РСЗО, в том числе 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, производства американской компании Lockheed Martin.

Более 40 122-мм реактивных систем залпового огня советских времен из Польши и Чехии.

Средства противовоздушной обороны:

До 40 германских самоходных установок Gepard.

Восемь ракетных батарей NASAMS американского производства.

Одна американская и одна германская ракетная батарея Patriot.

Шесть ракетных комплексов Стрела-10М из Чехии.

Шесть Stormer HVM из Великобритании.

Несколько других зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Авиация: