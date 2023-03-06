Военная помощь для Украины: какое оружие мы получили от партнеров за год полномасштабной войны
За год полномасштабной войны союзники предоставили Украине более 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения, сообщает Верховная Рада.
Что же передали западные страны – читайте в материале.
По словам военного эксперта Александра Коваленко, сейчас в информационном пространстве все чаще говорят о поставках оружия западными партнерами Украине. Этому особое внимание уделяют и российские СМИ.
К примеру, что у партнеров Украины заканчивается оружие и боеприпасы для ВСУ. Также ряд западных СМИ написали о том, что промышленная база США не способна удовлетворять спрос. Отчасти это правда, но кардинально – нет.
Прежде всего, напомню, что по всей Европе размещены склады Холодной войны, на которых в идеальных условиях, по сравнению с российскими ГОСТами, хранится большое количество техники и БК к ней.
То есть если и говорить об ограничении поставок боекомплекта, то только в формате нынешних производственных возможностей ВПК стран-партнеров, но никак не запасов. Но выходит ли тогда, что ВПК партнеров уступает производственным возможностям РФ? Нет.
К примеру, в феврале-марте и даже в апреле прошлого года российская артиллерия осуществляла 70 тыс. выстрелов в сутки. Теперь ее возможности – в среднем 20 тыс. выстрелов в сутки. Украинская артиллерия в среднем производит 5 тыс. выстрелов в сутки.
Но несмотря на критическую разницу, это количество позволяет нам вести контрнаступательные и оборонительные действия. В то же время средний ежемесячный уровень поставки БК Украине неизменен, а в РФ он наглядно снижается.
Разница между российской армией и ВСУ в том, что артиллерия россиян низкоточная и ограничена по дальности. ВСУ же используют высокоточную и дальнобойную артиллерию. Другими словами, там, где россиянам для уничтожения объекта нужно произвести 10-15 выстрелов, ВСУ производят 1-2.
Но самое интересное, что в определенный момент российская артиллерия будет ограничена в применении боекомплекта только произведенного РФ, а не снятого с хранения. А потенциал ВПК РФ по производству артснарядов – 1-1,5 млн выстрелов в год.
Это, грубо говоря, до 4 тыс. выстрелов в сутки, что полностью нивелирует артиллерийский потенциал России при неизменном, а может быть, и усиливающемся давлении со стороны ВСУ.
А усилиться он может потому, что ВПК наших партнеров переводится в режим снабжения военного времени и постепенно, но уверенно увеличивает производство.
Военная помощь для Украины: приблизительные цифры
Танки и БМП:
- По подсчетам Bloomberg, Украина получила 410 танков советских времен от стран-членов НАТО из бывшего социалистического блока, включая Польшу, Чехию и Словению.
- Также танки Challenger 2 пообещала в ближайшее время предоставить Британия.
- Рота танков Leopard 2 от Польши тоже должна поступить в ближайшее время.
- Бронемашины пехоты, в том числе 250 БМП советской разработки.
- Колесные танки AMX-10RC от Франции (14 шт).
Бронетранспортеры:
- В общей сложности более 1 тыс. бронетранспортеров, в том числе 300 M113 и 250 M117.
- Более 160 M113 американского производства из семи других стран, включая Великобританию, Литву, Австралию, Германию, Данию, Португалию и Испанию.
- Несколько сотен других транспортных средств, включая бронированные медицинские автомобили.
- Около 925 машин с противоминной защитой (MRAP), включая 440 американских M1224 MaxxPro.
- 90 австралийских MRAP Bushmaster, а также несколько британских Wolfhound и Mastiff.
- Более 1 540 автомобилей для пехоты, включая 1 250 HMMWV, также известных как Humvee.
Артиллерия:
- Примерно 300 буксируемых гаубиц, из них более 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубицы из США.
- Более 400 единиц самоходной артиллерии, в том числе более 20 155-мм гаубиц из Великобритании и 18 из Польши, Германии и США.
Реактивные системы залпового огня:
- Примерно 95 РСЗО, в том числе 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, производства американской компании Lockheed Martin.
- Более 40 122-мм реактивных систем залпового огня советских времен из Польши и Чехии.
Средства противовоздушной обороны:
- До 40 германских самоходных установок Gepard.
- Восемь ракетных батарей NASAMS американского производства.
- Одна американская и одна германская ракетная батарея Patriot.
- Шесть ракетных комплексов Стрела-10М из Чехии.
- Шесть Stormer HVM из Великобритании.
- Несколько других зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.
Авиация:
- 14 штурмовиков Су-25 закуплены в Болгарии странами НАТО и доставлены в Украину.
- 4 Су-25 из Северной Македонии.
- Вертолеты Ми-17 от США.
- 10-12 вертолетов советской разработки из Чехии, Словакии и Латвии.
- 3 британских вертолета Westland Sea Kings.
- 6 вертолетов Ка из Португалии (ожидается).
- Более 30 дронов Bayraktar TB2 из Турции, плюс по одному из Литвы и Польши.
- Сотни баражирующих боеприпасов Switchblade от США.
- Разведывательные дроны.