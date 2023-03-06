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Факты / Україна

Военная помощь для Украины: какое оружие мы получили от партнеров за год полномасштабной войны

Анна Голишевская, Редактор сайта
Зброя

За год полномасштабной войны союзники предоставили Украине более 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения, сообщает Верховная Рада.

Что же передали западные страны – читайте в материале.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, сейчас в информационном пространстве все чаще говорят о поставках оружия западными партнерами Украине. Этому особое внимание уделяют и российские СМИ.

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К примеру, что у партнеров Украины заканчивается оружие и боеприпасы для ВСУ. Также ряд западных СМИ написали о том, что промышленная база США не способна удовлетворять спрос. Отчасти это правда, но кардинально – нет.

Прежде всего, напомню, что по всей Европе размещены склады Холодной войны, на которых в идеальных условиях, по сравнению с российскими ГОСТами, хранится большое количество техники и БК к ней.

То есть если и говорить об ограничении поставок боекомплекта, то только в формате нынешних производственных возможностей ВПК стран-партнеров, но никак не запасов. Но выходит ли тогда, что ВПК партнеров уступает производственным возможностям РФ? Нет.

К примеру, в феврале-марте и даже в апреле прошлого года российская артиллерия осуществляла 70 тыс. выстрелов в сутки. Теперь ее возможности – в среднем 20 тыс. выстрелов в сутки. Украинская артиллерия в среднем производит 5 тыс. выстрелов в сутки.

Но несмотря на критическую разницу, это количество позволяет нам вести контрнаступательные и оборонительные действия. В то же время средний ежемесячный уровень поставки БК Украине неизменен, а в РФ он наглядно снижается.

Разница между российской армией и ВСУ в том, что артиллерия россиян низкоточная и ограничена по дальности. ВСУ же используют высокоточную и дальнобойную артиллерию. Другими словами, там, где россиянам для уничтожения объекта нужно произвести 10-15 выстрелов, ВСУ производят 1-2.

Но самое интересное, что в определенный момент российская артиллерия будет ограничена в применении боекомплекта только произведенного РФ, а не снятого с хранения. А потенциал ВПК РФ по производству артснарядов – 1-1,5 млн выстрелов в год.

Это, грубо говоря, до 4 тыс. выстрелов в сутки, что полностью нивелирует артиллерийский потенциал России при неизменном, а может быть, и усиливающемся давлении со стороны ВСУ.

А усилиться он может потому, что ВПК наших партнеров переводится в режим снабжения военного времени и постепенно, но уверенно увеличивает производство.

Военная помощь для Украины: приблизительные цифры 

Танки и БМП:

Бронетранспортеры:

  • В общей сложности более 1 тыс. бронетранспортеров, в том числе 300 M113 и 250 M117.
  • Более 160 M113 американского производства из семи других стран, включая Великобританию, Литву, Австралию, Германию, Данию, Португалию и Испанию.
  • Несколько сотен других транспортных средств, включая бронированные медицинские автомобили.
  • Около 925 машин с противоминной защитой (MRAP), включая 440 американских M1224 MaxxPro.
  • 90 австралийских MRAP Bushmaster, а также несколько британских Wolfhound и Mastiff.
  • Более 1 540 автомобилей для пехоты, включая 1 250 HMMWV, также известных как Humvee.

Артиллерия:

  • Примерно 300 буксируемых гаубиц, из них более 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубицы из США.
  • Более 400 единиц самоходной артиллерии, в том числе более 20 155-мм гаубиц из Великобритании и 18 из Польши, Германии и США.

Реактивные системы залпового огня:

  • Примерно 95 РСЗО, в том числе 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, производства американской компании Lockheed Martin.
  • Более 40 122-мм реактивных систем залпового огня советских времен из Польши и Чехии.

Средства противовоздушной обороны:

  • До 40 германских самоходных установок Gepard.
  • Восемь ракетных батарей NASAMS американского производства.
  • Одна американская и одна германская ракетная батарея Patriot.
  • Шесть ракетных комплексов Стрела-10М из Чехии.
  • Шесть Stormer HVM из Великобритании.
  • Несколько других зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Авиация:

  • 14 штурмовиков Су-25 закуплены в Болгарии странами НАТО и доставлены в Украину.
  • 4 Су-25 из Северной Македонии.
  • Вертолеты Ми-17 от США.
  • 10-12 вертолетов советской разработки из Чехии, Словакии и Латвии.
  • 3 британских вертолета Westland Sea Kings.
  • 6 вертолетов Ка из Португалии (ожидается).
  • Более 30 дронов Bayraktar TB2 из Турции, плюс по одному из Литвы и Польши.
  • Сотни баражирующих боеприпасов Switchblade от США.
  • Разведывательные дроны.
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