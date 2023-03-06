Март, 06 в 8:00

6 марта 2003 года Верховная Рада приняла закон о Государственном Гимне Украины.

Уже 20 лет подряд песня Ще не вмерла України і слава, і воля является одним из главных символов нашего государства.

Глубинное значение каждого слова гимна граждане осознали с началом полномасштабного вторжения войск РФ. Слова Душу й тіло ми положим за нашу свободу стали пророческими, а украинцы в очередной раз доказали, что готовы до конца бороться с врагом за свою независимость.

Сейчас смотрят

История гимна берет начало в 1862 году, когда Павел Чубинский написал слова, а уже потом священник Михаил Вербицкий — музыку.

Факты ICTV решили подготовить тест и проверить, насколько хорошо вы знаете Государственный гимн Украины.

За последний год в употреблении украинцев появилось немало новых слов, которые описывают сегодняшние события. Тест, что означают слова, появившиеся во время войны, — в материале Фактов ICTV.