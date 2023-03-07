Март, 07 в 15:20

В целом 2022 год стал рекордным для Укрзализныци с точки зрения международных перевозок.

О самых популярных рейсах в Европу, о новом направлении на Прагу и о “железной” дипломатии Факты ICTV пообщались со спикером Укрзализныци Александром Шевченко.

По информации железной дороги, за 2022 год удалось перевезти около 2 млн человек в сообщении с Евросоюзом. 600 тыс. человек были эвакуированы. Поскольку много людей теперь постоянно мигрируют между Украиной и Европой, за год полномасштабного вторжения возросло количество международных рейсов.

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Это международное челночное движение будет продолжаться еще несколько лет, и украинское государство будет на это реагировать.

— Если в целом брать количество направлений, то оно значительно выросло. Ранее Перемышль был одним из ключевых хабов. Но во время полномасштабного вторжения мы увидели тенденцию для регулярного обеспечения рейсов со всеми странами-соседями, поэтому сейчас активно развиваются рейсы со Словакией, Венгрией, Польшей. Также надо упомянуть рейс с Кишиневом, потому что Молдова тоже стала хабом. Многие пассажиры едут туда, чтобы добраться до Кишиневского аэропорта на замену Варшавскому, — говорит Александр Шевченко.

Какие поезда ходят в Европу

Польша — наиболее развитое железнодорожное сообщение, туда украинцы едут как по широкой колее, так и по узкоколейке. В Перемышль заходят пять поездов из разных регионов Украины.

Есть Хелм, куда уже ходят два поезда. Есть прямой поезд на Варшаву — дефицитный и ажиотажный, но 150 билетов ежедневно есть.

Два рейса со Словакией Мукачево — Кошице с остановкой в Чопе, где большой пересадочный хаб.

Есть поезда на Венгрию: прямой поезд Мукачево — Будапешт, поезд на Вену, который проходит через Будапешт, есть семь рейсов в сутки Чоп — Захонь, которые обеспечивают трансграничное сообщение, то есть такой шаттл через границу.

Также есть два рейса в день на Румынию и один — на Молдову.

— Сейчас работаем над несколькими новыми интересными сообщениями. Пока рано анонсировать, но пытаемся наладить сообщение с Чехией, потому что там большое количество украинцев, нам всем хочется сделать прямой рейс в Прагу, поэтому сейчас активно работаем над этим, — рассказал спикер Укрзализныци.

Ажиотаж на Варшаву

Дефицитность Варшавы вполне объяснима. Первое — там самый большой и ближайший аэропорт для украинцев.

Во-вторых, в самой Варшаве достаточно много украинцев. Польша — наиболее дружественная страна, там проживают миллионы наших людей.

— Мы ежедневно имеем 2,5 тыс. запросов в одном только приложении в сторону Варшавы, а билетов у нас, напомню, 150 в сутки. Конечно, не все даже чисто математически могут выхватить этот билет. Поэтому мы сделали покупку максимально прозрачной. Мы ограничили продажу билетов в кассах, где могли быть определенные спекуляции. Мы на самом деле уволили нескольких сотрудников, которых заподозрили в этих спекуляциях, и уже передали материалы правоохранительным органам. Сейчас продажа билетов на Варшаву осуществляется только в приложении Укрзализныци. Там в 8:00 утра открывается продажа на каждый 20 день, потому что продажа осуществляется на 20 дней вперед, — объяснил Александр Шевченко.

Ажиотажность вызвана еще и инфраструктурными причинами. Железные дороги Украины и Европы имеют разную ширину колеи. Украинская шире, европейская — уже.

Чтобы переехать границу, нужно во время ее пересечения сменить тележки вагонов. Речь идет о специальных вагонах класса RIC. Этих вагонов на Варшаву до недавнего времени курсировало всего 12 — два склада по шесть вагонов. Теперь добавили еще один вагон.

Украинские обычные вагоны доезжают до Хелма и Перемышля, поэтому туда неограниченное количество вагонов.

— Новый вагон — это довольно серьезная инвестиция, стоит несколько миллионов. Его изготовление — это тоже довольно времязатратное дело. Ожидать новый вагон нужно года два, поэтому сейчас в этих условиях заказывать новые вагоны — сложная история для украинского бюджета, — отметил Шевченко.

Также стоит знать, что каждый день в 8:00 возвращаются в систему те билеты, которые сдают обратно, и тоже их можно выкупить.

— Далее мы ищем пути, как нашими вагонами все же доехать до пересадочных хабов, работаем над их развитием. Параллельно мы понимаем, что надо строить европейскую колею вглубь страны, потому что в этом долгосрочное решение, чтобы европейская колея шла во Львов, или, возможно, даже в Киев. Чтобы пассажир из условной Варшавы мог без пересадки доехать до пункта назначения, — сказал Александр Шевченко.

Дефицитный Киев — Вена

Так же мало вагонов европейского класса идет в Вену. Всего два вагона. Причем на Вену билеты можно приобрести только в кассе. Приходить надо задолго до 8:00, когда стартует продажа билетов.

Почему на Вену нельзя приобрести билеты онлайн, объясняют в Укрзализныце:

— Каждая международная продажа — это договор со страной, с которой у нас сообщение. Венский поезд идет и через Венгрию, и через Австрию, соответственно, нужен масштабный международный договор на продажу билетов онлайн. Сейчас его нет между Австрией и Украиной. Но мы над этим работаем. Это же касается других венгерских рейсов. Если мы возьмем рейсы Будапешт — Мукачево или Чоп — Захонь, их тоже покупать нельзя. Но они продаются в кассе, — сказал Шевченко.

Амбициозная цель — чтобы все билеты продавались онлайн, поэтому и над этим работают дальше.

Почему билеты продаются только за 20 дней до отправления рейса

Билеты на почти все поезда по Украине и международные рейсы можно приобрести в Укрзализныце в течение 20 дней от текущей даты. Ажиотажные, соответственно, исчезают быстро.

— Горизонт планирования ограничен 20 днями, потому что сейчас в стране очень непонятная ситуация. Мы не понимаем, куда мы будем ехать и что будет завтра. Когда-то Укрзализныця продавала билеты на три, а то и шесть месяцев вперед. Сейчас мы специально ограничили горизонт 20 днями, потому что это позволяет нам планировать определенную гибкость и не делать возвраты. На самом деле трудно спрогнозировать, куда мы доедем через два месяца, возможно, уже в Мариуполь сможем поехать. 20 дней — это логичный, для нас по крайней мере прогнозируемый период, в который мы понимаем, что ничего не изменится, наш график будет постоянный, мы его не меняем, — объяснил спикер Укрзализныци.

Кроме того, эти 20 дней дают возможность корректировать расписания, если видят несоответствие. Это касается прежде всего пересадочных рейсов.

“Железная” дипломатия

Железная дорога сегодня — это, по сути, единственный способ попасть в Украину, в том числе и для политиков и дипломатов. Поэтому это отдельный и очень важный вектор работы Укрзализныци.

— Мы, железнодорожники, прекрасно понимаем, что со всеми первыми лицами проводим больше времени в поезде, чем, в конце концов, президент Украины. Они с нами проводят 20 ч туда и обратно. Поэтому на нас лежит определенная ответственность презентации Украины, ведь мы первое и последнее, что видят европейские лидеры (и не только европейские) во время своего визита, — сказал Шевченко.

“Железная” дипломатия обуславливает несколько ключевых задач для железной дороги. Первая — это обеспечение абсолютной безопасности этих путешествий.

— Наши диспетчеры круглосуточно мониторят каждый из этих рейсов, мы можем менять направления движения, если это необходимо, корректировать скорость. Это все делается очень тщательно и в тесном сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Во-вторых, это качество сервиса на этих рейсах, мы не можем позволить себе унизить Украину, как-то не так засервировав. Мы не можем снизить планку официального приема в Украине, много внимания уделяем тому, как мы встречаем гостей, готовим определенные сюрпризы дипломатические, — сказал представитель Укрзализныци.

Кроме того, в Укрзализныце есть возможность составлять специальное меню, знакомить дипломатических гостей с украинской кухней.