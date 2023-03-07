Кому-то хочется, чтобы у нас был раздор — Данилов о статье Bild о “разногласиях” между Зеленским и Залужным

Март, 07 в 16:01

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что статья немецкого издания Bild о разногласиях между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным — желание россиян дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

— Некоторым очень хочется, чтобы у нас здесь был раздор. Хочу указать, что одним из вопросов, которые РФ всегда задавала, является внутренняя дестабилизация, — ответил Данилов на просьбу прокомментировать материал Bild о том, что между Зеленским и Залужным якобы возникли разногласия во взглядах относительно обороны Бахмута.

Он также отметил, что РФ расшатывает ситуацию внутри Украины чувствительными темами, поскольку не может победить ВСУ военным путем.

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— Россия не может нас победить военным путем. Вопрос внутренней дестабилизации для них очень важен. Сегодня в России рассматривается вопрос так называемого Минска-3, они делают для этого все возможное и невозможное, втягивают сюда некоторых деятелей, которые во времена Януковича возглавляли институты стратегических исследований, — добавил Данилов.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что бои за Бахмут Донецкой области достигли “наивысшего уровня напряжения”. РФ перебросила туда новых наемников ЧВК Вагнера.

Источник: телемарафон