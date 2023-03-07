На Херсонщине оккупанты прячут ПВО и склады среди мирных жителей — Гуменюк

Март, 07 в 17:08

Оккупанты на временно захваченной левобережной части Херсонской области пытаются маневрировать и рассредоточивать свои силы, в частности прикрываясь мирным населением.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК Юг Наталья Гуменюк.

— Пока мы наблюдаем, что враг пытается маневрировать, рассредоточивать свои силы и средства, поскольку наша результативная контрбатарейная работа за прошедшие двое суток была убедительной. Враг лишился танка, склада боеприпасов, нескольких лодок, которые они перед этим обустроили для высадки ДРГ на островах. Также мы сократили их войско на 12 оккупантов. Поэтому они сейчас выискивают способы спрятать среди мирных жителей свои силы ПВО, склады с боеприпасами и сосредоточение сил и средств – техники, личного состава, так, чтобы не попасть под атаку, — говорит она.

Гуменюк также отметила, что враг за минувшие сутки, обстреливая Херсонщину, убил одного гражданского человека и ранил пятерых на правом берегу. Для этого оккупанты использовали дроны, к которым привязали разрывные гранаты.

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– Это новая тактика врага, которую он применяет, когда чувствует, что мы отжимаем их с левого берега. В то же время враг пытается убеждать мирное население выезжать вместе с ними и оккупационными властями в направлении Крыма для того, чтобы повысить плотность населения в тех районах, куда они переезжают, чтобы чувствовать себя более защищенными, — резюмировала она.