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Факты / Україна

Радость, объятия и слезы: СБУ показала видео возвращения 130 военных из плена РФ

Юлия Соколова, редактор ленты
Звільнення військових з полону РФ

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео освобождения еще 130 украинских военных из плена РФ.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, возвращение украинцев домой стало возможным благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

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– Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца! – подчеркнули в СБУ.

На видеокадрах можно увидеть момент прибытия автобусов с освобожденными военными, их радость, объятия, слезы, момент разговора одного из военнослужащих с родными, восклицания: Слава Украине! – Героям слава!

Как известно, домой вернулись 126 защитников и 4 защитницы. Это военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта, пограничники.

Среди них 87 защитников Мариуполя, а также военные, попавшие в плен в районе Бахмута и Соледара.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Источник: СБУ
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