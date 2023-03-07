Март, 07 в 13:18

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Россия увязла в Украине, как в Чечне или Афганистане.

Об этом он сказал в интервью Larazon.

По его словам, чем дольше будет длиться война, тем больше будет жертв. Он также выразил веру в то, что сопротивление украинцев в сочетании с помощью свободного мира приведет к победе Украины, потому что “это единственный честный вариант”.

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Относительно продолжительности войны, министр отметил, что это вопрос месяцев, а не недель.

— Россия увязла в Украине — как раньше в Чечне и Афганистане. Выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля и необходимость столкнуться с последствиями этой варварской атаки, — добавил он.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что после завершения обучения украинских военных Польша передаст Украине еще одну партию из 10 танков Leopard 2A4. Это произойдет в течение нескольких недель.

Источник: Larazon