Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

РФ увязла в Украине. Продолжительность войны — вопрос не недель, а месяцев — министр обороны Польши

Бедрак Виктория, редактор ленты
Министр обороны Польши Мариуш Блащак
Фото: Getty Images

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Россия увязла в Украине, как в Чечне или Афганистане.

Об этом он сказал в интервью Larazon.

По его словам, чем дольше будет длиться война, тем больше будет жертв. Он также выразил веру в то, что сопротивление украинцев в сочетании с помощью свободного мира приведет к победе Украины, потому что “это единственный честный вариант”.

Сейчас смотрят

Относительно продолжительности войны, министр отметил, что это вопрос месяцев, а не недель.

— Россия увязла в Украине — как раньше в Чечне и Афганистане. Выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля и необходимость столкнуться с последствиями этой варварской атаки, — добавил он.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что после завершения обучения украинских военных Польша передаст Украине еще одну партию из 10 танков Leopard 2A4. Это произойдет в течение нескольких недель.

Читайте
ПВО Patriot еще не прибыли в Украину — Игнат

Источник: Larazon

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка