Март, 07 в 10:44

Россия увеличила количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море. Сейчас общий возможный залп Калибров составляет 24 ракеты.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас уровень угрозы новой ракетной атаки по Украине чрезвычайно высок.

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В Черном море дежурит два надводных и два подводных российских ракетоносителя.

— Эта игра на нервах может быть направлена на испытание нашей прочности. Однако пребывание корабельной группировки, в составе которой есть ракетоносители, на боевом дежурстве означает, что уровень угрозы ракетной атаки является чрезвычайно высоким, потому что они готовы к применению в любой момент, — отметила Наталья Гуменюк.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что следующими целями ракетных атак могут стать объекты водоснабжения Украины.