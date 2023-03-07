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Факты / Україна

Уровень угрозы чрезвычайно высок: РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Марта Бондаренко, редактор ленты
Крилата ракета Калібр
Фото: Depositphotos

Россия увеличила количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море. Сейчас общий возможный залп Калибров составляет 24 ракеты.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас уровень угрозы новой ракетной атаки по Украине чрезвычайно высок.

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— Эта игра на нервах может быть направлена на испытание нашей прочности. Однако пребывание корабельной группировки, в составе которой есть ракетоносители, на боевом дежурстве означает, что уровень угрозы ракетной атаки является чрезвычайно высоким, потому что они готовы к применению в любой момент, — отметила Наталья Гуменюк.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что следующими целями ракетных атак могут стать объекты водоснабжения Украины.

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