США оценивают умения украинских пилотов для возможного обучения на F-16 — СМИ

Март, 07 в 9:09

ВВС США на базе в Аризоне проверяют навыки украинских пилотов для возможного обучения на истребителях, в частности F-16.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

— Два украинских пилота сейчас находятся на военной базе в США, где их навыки проверяют на авиасимуляторах, чтобы понять, сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять различными военными самолетами, включая F-16, — говорится в сообщении.

Американский чиновник рассказал, что украинские пилоты прибыли в Тусон, штат Аризона, для ознакомления, которое является “рутинной деятельностью в рамках постоянного диалога между украинскими и американским военными”.

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— Это, по сути, общение с персоналом ВВС и наблюдение за тем, как работают ВВС США, — отметил он.

CNN отмечает, что хотя пока нет никаких признаков летной подготовки украинских пилотов, их присутствие может означать, что США не полностью отвергли возможность предоставления Украине F-16.

Издание добавляет, что оценку навыков украинских пилотов проводит 162 истребительный авиаполк Национальной гвардии Аризоны, который специализируется на учениях на истребителях F-16.

Накануне американские СМИ обнародовали информацию, что два украинских пилота находятся в США для оценки их навыков. Журналисты утверждали, что власти США одобрили отправку еще около 10 украинских пилотов в США уже в этом месяце.

Позже в Воздушных силах ВСУ подтвердили факт пребывания в США двух украинских пилотов. Американские специалисты анализируют их боевой опыт, знания и умения.